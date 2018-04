L’iniziativa è organizzata dalla cooperativa Isule e Slow Food Gallura.

Sono 4 le escursioni proposte dalla cooperativa Isule alla scoperta del Parco nazionale dell’arcipelago di La Maddalena. Dal 15 aprile al 20 maggio, infatti, la cooperativa ha organizzato una serie di itinerari storico- naturalistici e gastronomici. Il tutto in collaborazione con Comunità Isole Slow dell’Arcipelago di La Maddalena – Slow Food Gallura.

Il primo itinerario condurrà i visitatori alla fortificazione di Candeo, sull’isola di Caprera. Il primo maggio, invece, si andrà alla scoperta di Cala Coticcio, mentre il 13 si partirà alla volta dell’Isola di Santo Stefano. Il 20 maggio, infine, è prevista la visita a Cava Francese e il tour del centro storico di La Maddalena.

Grazie alla collaborazione di Slow Food Gallura sarà offerta in ogni itinerario una proposta per il pranzo, con menù a chilometri zero legati al territorio.

