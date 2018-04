La giunta comunale ha previsto l’aumento.

Entrare alla Maddalena fuori stagione da oggi costa 2,50 euro in più. Eccezione fatta per residenti, nativi sull’isola, studenti e pendolari. La novità è contenuta nella delibera della giunta comunale, che ha aumentato la tassa di sbarco, e quindi il costo del traghetto, anche nel mese di ottobre. Una proposta che divide anche la stessa maggioranza, che sostiene il sindaco Luca Montella. Tra il consigliere ed ex assessore al turismo Fabio Lai.

“La tassa di sbarco è giusta, ma tassare il turista fuori stagione è una scelta incoerente, rispetto a quello che avevamo promesso ai cittadini nella campagna elettorale – dice Lai -. In bassa stagione la tassa di sbarco andrebbe quasi azzerata non aumentata per incentivare i turisti come fanno in tutto il mondo”.

(Visited 95 times, 108 visits today)