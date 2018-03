A rivelarlo la rivista Gq sulle tendenze dell’estate.

La nuova frontiera delle vacanze estive è quella dei viaggi in barca. Il fenomeno è talmente in espansione che sul web proliferano i portali dedicati e la possibilità di scaricare app che consentono la prenotazione degli imbarchi. Tra le mete più gettonate in Italia, per la prossima stagione, vi è La Maddalena.

Il dato è stato fornito da Nautal alla rivista GQ. Nautal, infatti, è una delle app più diffuse in Europa per il noleggio delle barche. Il servizio funziona come una sorta di booking che mette in contatto chi ha una barca con i viaggiatori che vogliono fare una vacanza in mare. Nella classifica dei desiderata per la prossima estate la Sardegna in generale, ma la Maddalena in particolare, è tra le mete più ricercate e prenotate.

