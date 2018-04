Il bando per gli eventi estivi.

Arrivano i contributi per gli eventi estivi del comune di Loiri Porto San Paolo. Il sindaco Francesco Lai e tutta l’amministrazione rendono noto l’erogazione dei contributi per attività culturali, di spettacolo, turistiche e manifestazioni sportive per la realizzazione di progetti, eventi, attività, manifestazioni e spettacoli da inserire nel programma “Loiri Porto San Paolo – anno 2018”. Il budget previsto dal comune è di circa 60 mila euro e ogni associazione avrà diritto ad un massimo di €. 5.000,00. La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13 aprile 2018. Tutti i dettagli sono presenti nel sito istituzionale del comune di Loiri Porto San Paolo.

(Visited 57 times, 57 visits today)