Le parole del sindaco di Loiri Porto San Paolo Lai.

"In un periodo nel quale le cronache locali e nazionali ci raccontano di crescenti fenomeni di intolleranza e violenza, l'augurio è che il 2018 possa portare un nuovo senso di solidarietà e di unione. Sarà necessario il lavoro di tutti – prosegue -, politici, istituzioni scolastiche, associazioni del territorio, per il raggiungimento di questo obbiettivo. Ritengo che la parola chiave che possa aiutare ed incidere in maniera importante per il raggiungimento di questo scopo è il lavoro".

Lai sottolinea che “in questi primi mesi della mia amministrazione ho riscontrato con i miei occhi e con quelli dei miei colleghi amministratori quella che è la piaga principale che affligge i nostri territori: la mancanza di una occupazione che possa permettere alle famiglie di affrontare la quotidianità con serenità. È perciò nostro compito primario aiutare e sostenere le aziende e le famiglie e, soprattutto, non rallentare questa piccola ripresa che l’economia sta attraversando. Usciamo da una stagione positiva dopo diversi anni di stallo, l’augurio è che il 2018 sia ancor più incoraggiante”.

Per il sindaco di Porto San Paolo si apre un anno carico di impegni: “La nostra sfida e la nostra missione sarà quella di incentivare e sostenere questa ripresa per poter finalmente vedere i numeri dell’occupazione crescere. Il lavoro, soprattutto nel nostro territorio, spesso coincide con la parola stagione turistica. L’obbiettivo è quello di migliorare ed incrementare quanto di buono è stato già fatto nei precedenti anni dall’amministrazione che mi ha preceduto con l’obbiettivo di far diventare il territorio di Loiri Porto San Paolo una meta turistica attraente e ricca di servizi”.

“Proprio i servizi, che vanno implementati e migliorati, sono il punto focale sul quale concentrarsi – prosegue il primo cittadino -: nuovi servizi per nuovi posti di lavoro, nuovi servizi di qualità per essere più attrattivi nei confronti dei portatori di interesse, sia dal lato utente che dal lato investitore. Insieme all’implementazione della nostra offerta di servizi è necessario continuare con il miglioramento delle infrastrutture: acqua, strade, viabilità, verde pubblico. La speranza è quella di rivederci il prossimo dicembre per raccontarci di ulteriori speranze e nuovi obiettivi, e parlare di quelli già raggiunti, che mi auguro non siano pochi”.