Jazz Island for Unesco.

La Giornata Internazionale del Jazz Unesco, nata nel 2011, si ripete ogni anno con l’obiettivo di sottolineare l’importanza storica che il jazz ha avuto nell’evoluzione dei diritti civili. Un genere musicale considerato da sempre sinonimo di dialogo interculturale e tolleranza.

Iniziative, concerti e attività toccheranno tantissime città italiane. Sarà il 30 aprile 2018 e coinvolge dieci regioni italiane con importanti siti Unesco e altri, in via di riconoscimento, aperti al pubblico anche in un orari notturni per creare un’atmosfera unica e coinvolgente accompagnata dalla musica di artisti di talento e riconoscimento internazionale.

Fitto e variegato il cartellone che, mescolando musica, ambiente, siti storici, natura e cultura, si snoderà in un ideale percorso a tappe dal nord al sud dell’isola. La Gallura è coinvolta con una giornata di musica presso l’isola di Tavolara. Un concerto organizzato dall’Unesco giovani, dall’Area Marina protetta e dall’associazione Time in Jazz con Paolo Fresu. Si parte da Loiri Porto San Paolo per un concerto unico nel genere sull’isola di Tavolara. Un’occasione unica di turismo di alto profilo per Loiri Porto San Paolo e tutta la Gallura.

