L’incidente ieri sera prima del campo sportivo di Azzanì.

Ha perso il controllo della sua auto ed è finito fuori strada. Un brutto incidente di cui è rimasto vittima, ieri sera, poco dopo le 20, un 36enne di Olbia. Per circostanze ancora da chiarire, il giovane è improvvisamente sbandato, all’altezza della curva, che si trova prima del campo sportivo di Azzanì, nel comune di Loiri Porto San Paolo. Il veicolo ha poi colpito con le ruote il bordo strada ed è finito così nella cunetta, ribaltandosi.

A soccorrerlo, il destino, una coppia di amici di passaggio in quella zona in auto, richiamati dalle luci di emergenza e dal suono del clacson. Per fortuna, per il giovane olbiese solo qualche contusione. Sul posto sono arrivati i carabinieri. Stando alle testimonianze pare che a facilitare l’uscita di strada del veicolo sia stata una macchia d’olio presente sull’asfalto, lasciata da qualche mezzo di passaggio in precedenza.