Loiri, colpo al supermercato: tentano di rubare dolci e alcol per il cenone

Tre uomini costretti alla fuga da una commessa.

Tentano il colpo grosso al Dettori market, probabilmente per procacciarsi dolci e alcol in vista del cenone di Capodanno. Ma sono costretti alla fuga dalla prontezza di spirito di una commessa. E’ successo a Porto San Paolo, al market di via don Sturzo.

Tre uomini hanno fatto incetta di dolci e bevande, riempiendo il carrello, e sono usciti senza passare dalla cassa. Una commessa li ha però inseguiti, urlando, e costringendoli ad abbandonare il carrello con la “spesa” e a fuggire a bordo di una vecchia Y10 rossa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Loiri.