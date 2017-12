Cambia il calendario della la raccolta differenziata in occasione delle festività.

In occasione delle festività sono state apportate alcune variazioni alla raccolta dei rifiuti nel comune di Loiri Porto San Paolo. Lunedì 25 dicembre, infatti, e lunedì 1 gennaio non verrà effettuato il servizio.

Nella giornata di martedì 26 dicembre, invece, la raccolta verrà effettuata regolarmente, con l’anticipo del vetro in zona B. Martedì 2 gennaio ad essere anticipata sarà la raccolta, sempre del vetro, ma in zona C. L’amministrazione comunale raccomanda a tutti i cittadini di lasciare le pattumiere nella pubblica via dalla sera precedente.