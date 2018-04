Verranno illustrati gli incentivi a favore dell’imprenditoria giovanile.

Si terrà giovedì 3 maggio, presso la sala polifunzionale della delegazione comunale di Porto San Paolo, l’incontro informativo sul nuovo bando Resto al Sud.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Loiri Porto San Paolo, in collaborazione con il centro Informacittadino e l’ASPAL di Olbia, consentirà a tutti gli interessati di avere informazioni e chiarimenti per l’avvio di nuove attività imprenditoriali, da parte di giovani residenti nelle regioni del Mezzogiorno.

Resto al sud, in particolare, promuove l’apertura di imprese per la produzione di beni nei settori industria, artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura. Il bando include anche le imprese che forniscano servizi, sia alle imprese che alle persone, e per il turismo.

Sono ammesse nei finanziamenti del bando le spese per la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria di beni immobili, per l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e programmi informatici, oltre che le principali voci di spesa utili all’avvio dell’attività.

Parteciperanno il sindaco di Loiri Porto San Paolo Francesco Lai, il coordinatore del Centro per l’impiego di Olbia Sergio Arnò, il del consulente del Centro per l’impiego di Olbia Cristian Asara e il presidente del Consorzio operatori turistici Arcipelago di Tavolara Agostino Cicalò. L’incontro avrà inizio alle 16,30.

