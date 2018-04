Il servizio spiaggia day dedicato ai bambini.

Il Comune di Monti ha aperto le preiscrizioni per il servizio Spiaggia day e attività ludiche. Il servizio prevede lo svolgimento di attività ricreative dedicate ai bambini dai 3 ai 13 anni.

L’attività si svolgerà nei mesi di luglio e agosto locali della scuola Elementare di Monti. I bambini saranno seguiti da operatori qualificati e con esperienza nei settori socio-assistenziali e di animazione. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì, inoltre, i bambini trascorreranno mezza giornata nella spiaggia di Porto Istana.

La preiscrizione avverrà mediante il pagamento dell’acconto di 100 euro e la presentazione della modulistica compilata. Il termine scade il prossimo 27 aprile.Il costo totale del servizio è di 250 euro per un mese e di 450 per tutto il periodo. La quota comprende il pranzo e l’abbonamento per il viaggio al mare.

Al fine di agevolare le famiglie è prevista la possibilità di pagare in più rate, purché l’intera quota sia versata entro il 20 giugno

