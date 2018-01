Il Comune spenderà così l’avanzo di amministrazione.

È stato approvato dal Consiglio comunale di Monti il bilancio di previsione per il triennio 2018-2020. La delibera è stata votata nel corso dell’ultima seduta dello scorso anno. L’approvazione entro il termine del 2017 consentirà al Comune di Monti di beneficiare di diverse agevolazioni. Tra queste la possibilità di poter spendere l’avanzo di amministrazione.

Le risorse contenute nel rendiconto appena approvato sono molto elevate per un comune piccolo come Monti. Tra l’intervento [email protected],( leggi Una nuova scuola per Monti: approvato il progetto preliminare), e quello per la mitigazione del rischio idrogeologico, infatti, sono stati stanziati circa 10 milioni di euro. Degno di nota anche il fondo cassa che, a testimonianza di un bilancio sano ma stretto dai vincoli di finanza pubblica, ammonta circa 2 milioni di euro.