I lavori nella chiesa dedicata a San Giovanni a Monti.

Da qualche giorno sono ripresi i lavori di ristrutturazione della chiesa quattrocentesca dedicata a San Giovanni Battista a Monti. Nella prima parte dei lavori furono rafforzate le fondazioni, i muri perimetrali e sulle arcate interne della navate.

Da quei lavori sono passati degli anni ma nel luglio 2017 l’architetto Patrizia Tomassetti e alcuni funzionari della Soprintendenza archeologica delle provincie di Sassari e Nuoro, hanno ottenuto un finanziamento di 100mila euro. Questo importo è stato messo a disposizione all’impresa di Franco Orrù di Arzana, specializzata in lavori di restauro di edifici storici e religiosi.

Con i lavori del secondo lotto non solo sarà sistemata la facciata esterna, ma l’edificio sarà ricoperto con la posa di una copertura leggera per non gravare sulle strutture portanti. I lavori non saranno completati prima di fine estate.

Durante la ristrutturazione saranno continuamente verificate tutte le condizioni con le migliori tecniche per rendere più sicuro il risultato finale. La chiesa dedicata a san Giovanni Battista tornerà, a breve, al suo antico splendore, per la felicità della comunità di Monti.

