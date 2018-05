L’affascinante lavoro dell’archeologo al giorno d’oggi

Come un archeologo affronta la sua attività di studio e ricerca.

Al giorno d’oggi l’archeologia viene vista, da parecchi, alla stregua dei film di Indiana Jones e Lara Croft, o associata al pennellino che spolvera le pietre o le ossa di una sepoltura. L’archeologia è ben altro e non si limita alla mera attività di scavo, che ne è una parte importante, fondamentale e da condurre con grande cura e attenzione, essendo distruzione, e quindi facendo in modo di recuperare quanti più dati possibili in quell’attimo, perché altrimenti sarebbero persi per sempre.

Prima dello scavo vi è un lavoro di ricerca sulle carte, nelle fonti e nella memoria storica, una preliminare lettura del terreno. Lo studio del paesaggio, della geologia, della morfologia del territorio, dell’idrografia e tanto altro. Dopo lo scavo si esaminano e si analizzano tutti i dati raccolti: la terra asportata, in modo da capire la tipologia dei suoli, l’eventuale presenza di pollini, semi, così da ricostruire l’ambiente circostante.

I materiali recuperati: principalmente ceramica, definita il fossile guida, ogni tanto si trovano vasi integri, molto più spesso, soprattutto in ambito preistorico, vengono ritrovati solo frammenti dai quali è però possibile risalire alla forma, al tipo e quindi all’utilizzo che ne veniva fatto, alla datazione e, nella migliore delle ipotesi, anche al contenuto.

Se si è particolarmente fortunati si può trovare anche materiale vegetale, come semi, legno, carboni, ossa, sui quali si possono fare delle analisi e giungere ad una datazione assoluta. Dai reperti ossei è possibile anche risalire alla dieta, al lavoro svolto in vita, al modo di vivere quindi!

Tutti questi dati devono poi essere messi insieme, vagliati, letti ed interpretati, solo alla fine si giunge a formulare delle ipotesi. Questo è il metodo scientifico impiegato in archeologia, non si tratta di interpretazioni imposte, filtrate e mediate da momenti politici, sociali e culturali in cui si vive e dal messaggio che fa comodo far passare per avvalorare ideologie e modi di agire.

