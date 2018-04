Il programma della STRAOLBIA.

La Podistica Amatori Olbia, con il patrocinio del Comune di Olbia Assessorato allo Sport e l’approvazione della FIDAL, organizza per il giorno 22 Aprile 2018 la 30° edizione della STRAOLBIA. La gara cittadina podistica è aperta a tutti. Il percorso di gara sarà ricavato nelle principali vie del centro città con partenza e arrivo situati all’interno della piazzetta adiacente a via Principe Umberto fronte Palazzo Comunale, per un totale di circa 8 Km..

Le iscrizioni alla gara competitiva per i tesserati fidal dovranno essere effettuate via on-line sul sito www.fidal.it entro le ore 21,00 del 17 Aprile 2018. Mentre i tesserati runcard e per gli EPS le iscrizioni dovranno essere inviate per e-mail a cr.sardegna@fidal.it.

Le iscrizioni per la gara non competitiva si potranno effettuare tutti i giorni fino a sabato 21 Aprile 2018 presso Ciccisport in via Genova 43 o la domenica mattina 22 Aprile improrogabilmente entro le ore 09,15 all’interno della piazzetta adiacente Via Principe Umberto, fronte palazzo comunale, dove sarà allestita la segreteria.

Il costo dell’iscrizione, comprensiva della tradizionale maglietta ricordo è di € 3,00 per i bambini/e e ragazzi/e fino agli 11 anni mentre oltre gli 11 anni è di €10,00.

Il ritrovo è alle ore 08,00 presso la piazzetta adiacente alla Via Principe Umberto, fronte palazzo comunale.

Si parte alle ore 09,30 con la gara competitiva e non competitiva percorrendo la stessa distanza. In contemporanea partirà anche la gara riservata agli atleti diversamente abili appartenenti al C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico).

Al termine della gara competitiva della STRAOLBIA si effettueranno le gare non competitive riservate ai

bambini appartenenti alle scuole materne, elementari e medie. Alle ore 12,00 sono previste le premiazioni.

(Visited 40 times, 40 visits today)