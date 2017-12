Le aree all’interno dello scalo diventano una grande occasione di business.

L’aeroporto di Olbia non solo come punto di partenza e arrivo, ma anche come grande centro commerciale. E’ in quest’ottica che potrebbe essere vista l’apertura della procedura di manifestazione d’interesse per affidare gli spazi che ospitano i locali commerciali all’interno dello scalo.

Del resto il traffico passeggeri è in continuo aumento, e nel 2016 il business dei negozi dell’aeroporto Costa Smeralda, controllati dalla Geasar, ha registrato ricavi per quasi 9 milioni di euro. Nei giorni scorsi proprio la Geasar ha aperto quindi la procedura di selezione “per l’affidamento in subconcessione di spazi demaniali da dedicare ad attività commerciali”.

Si tratta, in particolare, di tre spazi. “Multistore”, di circa 300 metri quadrati: è prima dei controlli di sicurezza, e si potranno vendere tabacchi, profumeria, liquori, cosmetica, abbigliamento, accessori, oggettistica, giocattoli, gioielleria, valori bollati, Lottomatica. L’apertura di questo spazio commerciale dovrà essere garantita per 365 giorni all’anno, con apertura continuata dalle 6 fino alla partenza/arrivo dell’ultimo volo della giornata. La seconda area, “Airside”, 430 metri quadrati, potrà vendere prodotti come profumeria, cosmetica, abbigliamento, gioielleria: apertura da marzo a novembre. Infine l’area da 120 metri quadrati definita “Boutique”, sempre dopo i controlli di sicurezza, da adibire alla vendita di prodotti di abbigliamento e accessori.

Naturalmente ci sono dei requisiti da rispettare. Per partecipare alla selezione bisogna avere realizzato un fatturato annuo medio, calcolato negli ultimi tre esercizi, di almeno 3 milioni di euro, avere la titolarità di un contratto in corso di esecuzione per esercitare attività commerciali in aeroporti con traffico superiore ai 2,5 milioni di passeggeri, e avere la titolarità commerciale di importanti marchi internazionali. Le manifestazioni di interesse devono essere presentate entro il prossimo 5 gennaio.