La disavventura capitata ad un’anziana di Olbia.

Non c’era un’ambulanza disponibile. E così un’anziana di 73 anni, arrivata al Pronto soccorso di Olbia la mattina con nausa e vertigini, è rimasta bloccata fino a sera in ospedale, in attesa di un trasporto che la portasse a Tempio per una visita dall’otorino.

E’ l’incredibile disavventura che ha raccontato il quotidiano La Nuova Sardegna, capitata nei giorni scorsi al Giovanni Paolo II di Olbia. Da quanto si apprende, l’anziana era arrivata al Pronto soccorso la mattina, accusando nausea, vomito e vertigini. I medici che l’hanno visitata non hanno ravvisato nulla di grave, ma hanno comunque ritenuto necessario una visita specialistica dell’otorino. Quest’ultimo, come si sa, si trova in servizio nel nosocomio di Tempio.

Così hanno chiesto l’intervento di un’ambulanza per trasportare l’anziana, ma non ce n’erano disponibili. Il mezzo è arrivato solo in serata e la donna è stata visitata a Tempio dopo le 20.

(Visited 104 times, 104 visits today)