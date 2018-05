La discarica di Spiritu Santu al centro di un dibattito.

Domani sabato 5 maggio alle ore 11.00 presso il Ristorante Pinna il portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati Nardo Marino incontrerà, assieme agli attivisti, i cittadini di Murta Maria per un confronto preparatorio in vista dell’assemblea pubblica indetta dal Cipnes lunedì prossimo presso l’Aula Consiliare del Comune di Olbia per la presentazione del progetto di ampliamento della discarica di Spiritu Santu. L’incontro è aperto a tutti.

