Assemblea annuale dell’associazione.

L’associazione C.A.S.A. SILVIA informa tutti i soci che domenica 22 Aprile si terrà presso la propria sede alle ore 16.30 l’assemblea annuale. Un’assemblea molto importante per il rinnovo del direttivo.

All’ordine del giorno:

Approvazione Bilancio 2017

Rinnovo Direttivo

Oltre a dare assistenza psicologica, grazie ai volontari formati e agli psicologi, C.A.S.A. SILVIA permette ai pazienti e ai loro parenti di avere un letto dove dormire gratuitamente quando vengono ad Olbia per curarsi. Un altro servizio molto importante è quello della prevenzione, infatti l’associazione offre visite gratuite per prevenire i tumori. L’associazione invita tutti i soci per le votazioni del rinnovo del direttivo.

