Il bilancio del sindaco di Olbia Nizzi.

“Un voto per il lavoro fatto quest’anno? 8 e mezzo”. Il sindaco di Olbia Settimo Nizzi è soddisfatto dei risultati ottenuti dalla sua amministrazione nel corso del 2017. E questo nonostante “un organico ridotto all’osso”. Anzi, proprio in virtù di questo, l’essere “riusciti a portare avanti molti progetti in un solo anno”, vale molto di più. E cita la riqualificazione dell’ansa sud, l’area compresa tra i quartieri di Poltu Quadu e la Sacra Famiglia, e il trasferimento dell’Università dall’aeroporto a Corso Umberto. Opere che vedranno compimento nel 2018. “Sarà il restyling dell’ansa sud – ha detto il sindaco – il progetto che caratterizzerà il prossimo anno. Con fondi regionali sarà riqualificato tutto il tratto di litorale che va dal quartiere della Sacra Famiglia fino a quello di Poltu Quadu”.

Nizzi non è voluto scendere, invece, nel terreno delle polemiche per quel che riguarda la realizzazione del Piano Mancini contro il rischio idraulico, limitandosi a dire che “l’attenzione dell’amministrazione si concentra sulla necessità di dare sicurezza alla città iniziando quelle opere necessarie a ridurre il rischio idraulico”. Annunciando così che il Comune deciderà cosa fare non appena la nuova società, incaricata di redarre uno studio alternativo contro il rischio alluvioni, la Technital, presenterà le sue conclusioni entro gennaio.