L’episodio si è verificato l’altro giorno in via Aldo Moro.

Cadono i calcinacci da alcuni balconi di via Aldo Moro. Il problema della manutenzione delle facciate interessa un po’ tutta la città, ma il pericolo per chi passeggia in una delle vie principali e più trafficate non può passare inosservato.

L’altro giorno, da un condominio che fa angolo con via Buon, sono caduti una serie di pezzi di calcinacci sul marciapiede. Fortunatamente non passava nessuno a piedi, in quel momento. Sebbene fosse orario di apertura dei negozi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale, che hanno provveduto a ripulire il marciapiede e a delimitare la zona. E’ stato anche scrostato il cemento rimanente, che avrebbe rischiato di staccarsi da lì a poco.

