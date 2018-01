I candidati del M5S alla prova del voto online: 3 nomi per la Gallura

I primi nomi dei candidati della Gallura alle Parlamentarie.

Si chiamano Luca Azara, Marco Bardini e Angela Salis. Sono i primi tre candidati conosciuti del Movimento 5 Stelle della Gallura alla prova del voto online, attraverso la piattaforma Rousseau, nell’ambito delle Parlamentarie, la modalità di scelta dei candidati per le prossime elezioni politiche del 4 marzo.

In Sardegna sono 340 gli aderenti al Movimento che hanno deciso di autocandidarsi. Le operazioni di voto sono iniziate oggi alle 10, termineranno alle 21, e proseguiranno domani sempre dalle 10 alle 21. Per la zona di San Teodoro si è presentata Angela Salis e due sono per la zona di Olbia: Azara per la Camera e Bardini per il Senato.

I posti disponibili sono 12. Le candidature alle Parlamentarie “sono state frutto di un percorso condiviso, di un impegno quotidiano sul campo e della consapevolezza che certi valori possono e devono essere messi a disposizione della propria comunità”, fanno sapere dal Movimento.

Azara e Bardini aggiungono: “Vorremmo poter rappresentare il territorio di Olbia, della Gallura e della Sardegna tutta nelle più alte sedi e per far questo abbiamo bisogno del vostro voto sul portale. Sicuri che le attività portate avanti con il MEETUP OLBIA, anche su temi nazionali, testimoniano un lavoro che è espressione di un gruppo che ha da sempre l’obbiettivo di realizzare il meglio per la comunità che rappresenta.“.