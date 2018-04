Il casting di Comma 22 di George Clooney.

Una lunga e corposa fila davanti a Reef Studios di Olbia, in via degli Inventori. Molte donne, pochi uomini e tantissimi bambini, tutti in fila per una comparsa nella serie Comma 22 diretta da George Clooney. La nuova serie sarà in sei episodi e sarà ispirata all’omonimo romanzo di Joseph Heller, ambientato durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale in Italia.

Ragazzi e ragazze provenienti da tutto il Nord Sardegna. Come Andreuccia, 31 anni, e il suo amico Gianni, 33 anni, che sono arrivati da Sassari per fare il casting, intorno alle 12 di ieri mattina. Si son trovati davanti una grande fila ma ben organizzata.

Lo staff della serie tv, molto cortese e gentile, ti viene incontro e ti fornisce un numeretto con il colore. Si viene chiamati dentro in base all’ordine di arrivo. Ma da subito si notano alcuni dettagli. Le caratteristiche per poter partecipare al casting sono appese in diversi fogli all’ingresso dello studio. Lo staff si riserva così di mandare via o far entrare prima in base alle caratteristiche richieste. Se non si hanno le fotocopie dei documenti lo staff invia la persona all’aeroporto dove si possono fare le fotocopie.

“Si avverte subito dalla fila che lo staff cerca soprattutto uomini, chiari e di piccola taglia, magri che possano ricoprire la figura degli americani. Il mio amico infatti è entrato subito.” racconta Andreuccia. Una fila più lunga per le donne. Andreuccia ha fatto il provino intorno alle 16.30. Dopo cinque ore di fila. L’attesa è, però, bene organizzata, perchè si è forniti di acqua dallo staff e davanti agli studi c’è un bel prato dove sostare nella lunga attesa.

“E’ il mio turno, vengo chiamata colore giallo, numero 61. Mi hanno chiesto tutti i dati personali, e mi han fatto due foto. Una con una lavagnetta con tutti i miei dati scritti. Una foto senza lavagnetta. Per gli uomini viene fatta una foto anche senza maglietta. Per le donne sempre vestite. Dopo aver firmato la liberatoria e aver fatto le due foto, il casting è finito. Mi aspettavo di presentarmi, di parlare invece è proprio una ricerca di fisicità” continua Andreuccia.

Lo staff fa trapelare alcuni dettagli sulla serie tv, si inizia il 14 maggio sino al 21 luglio, nella zona dell’ex aeroporto di Venafiorita. I risultati del casting saranno forniti entro massimo martedì. Di George Clooney nessuno dice nulla, è tutto top secret. “E’ stata una bella esperienza, che rifarei. Uno staff gentile, cortese e molto disponibile alle mille domande fatte da tutti noi. Più che altro che ho avuto modo di conoscere tanta gente e mi son messa in gioco. Chissà se verrò chiamata” conclude Andreuccia.

(Visited 134 times, 134 visits today)