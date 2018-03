Il cavalcaferrovia riaperto questa mattina dopo i lavori.

Il cavalcaferrovia di di via dei Lidi di Olbia è riaperto. Ad inaugurarlo, questa mattina, il sindaco Settimo Nizzi, insieme ad altri rappresentanti dell’amministrazione comunale. “Un importante lavoro per la messa in sicurezza e di restyling – ha spiegato il primo cittadino -. Presto procederemo alla tinteggiatura con colori terra e realizzeremo dei nuovi giardini fino al canale del San Nicola”.

Un intervento completo, quello che ha riguardato una delle storiche vie di attraversamento cittadine. Sono stati sistemati i pilasti, sono stati allargati i marciapiedi ed è stata messa una ringhiera in legno. Anche l’illuminazione esterna sarà migliorata con luci a led più potenti. E poi ovviamente si è lavorato sull’asfalto della strada, rifatto a nuovo.

Ora che sono quasi terminati tutti gli interventi in programma e il cavalcaferrovia è stato riaperto la città avrà di nuovo il suo importante nodo di collegamento interno, ma più sicuro. Per i pedoni e gli automobilisti.

