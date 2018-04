Il programma.

Olbia si prepara a celebrare l’Anniversario della Liberazione. Il sindaco, la giunta, il consiglio comunale, le associazioni combattentistiche e d’arma invitano i cittadini a partecipare.

ore 11,00 – Raduno dei partecipanti in Piazza Regina Margherita;

ore 11,15 – Formazione del corteo sfilata per raggiungere il Monumento ai Caduti in Via Redipuglia, con la partecipazione della Banda musicale cittadina “F. Mibelli”;

ore 11,30 – Celebrazione della Santa Messa e deposizione delle corone floreali al Monumento ai Caduti.

