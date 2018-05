Congiunzioni, il roadshow di Anas sulla sicurezza stradale arriva a Olbia

Resterà in piazza Elena di Gallura fino a domani.

Arriva oggi a Olbia il roadshow di Anas (Gruppo Fs Italiane) dal titolo “Congiunzioni”, un viaggio attraverso l’Italia da Nord a Sud, passando per le Isole, che fa tappa nelle principali piazze italiane. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con polizia di stato è stata organizzata in occasione del novantesimo anno di Anas. Partner del progetto anche Scania, TgR Rai e Radio Italia.

Un mezzo in movimento, su un itinerario simbolico, sta attraversando la rete stradale del paese per diffondere la cultura della sicurezza, promuovere la valorizzazione turistica dei grandi itinerari, raccontare la storia delle strade e dell’azienda e le nuove tecnologie per la mobilità del futuro. A bordo di un truck di ultima generazione Scania, diverse iniziative ripercorrono il grande impegno di Anas nel contribuire alla costruzione e al potenziamento degli assi strategici del paese. Il truck sarà affiancato dal pullman azzurro della polizia di stato, l’aula multimediale itinerante intorno a cui sorgerà un vero e proprio villaggio dedicato all’educazione stradale.

All’iniziativa, presentata a bordo del truck nel corso della mattinata, sono intervenuti Settimo Nizzi, sindaco di Olbia; Roberto Mastrangelo, responsabile gestione rete Anas; Michele Vacca responsabile AMI (Associazione Motociclisti Incolumi); Raffaele Angioni compartimento provinciale polstrada Cagliari.

Dopo le tappe di Trieste e Reggio Emilia, il roadshow arriva a Olbia in piazza Elena di Gallura. Qui resterà fino a domani 5 maggio e farà da cornice ad un vasto programma di appuntamenti. Si parte con gli incontri dedicati alla sicurezza stradale, in cui operatori della polizia stradale, specificatamente formati nel settore della comunicazione, si rivolgeranno agli studenti delle scuole della provincia. A bordo del truck si potrà assistere alla mostra curata da Emilia Giorgi e Antonio Ottomanelli Mi ricordo la strada, che ha lasciato gli spazi del salone centrale della triennale di Milano per diventare itinerante, con l’obiettivo di ‘congiungere’ la strada con altri mondi come quello della cultura, dell’architettura, dell’arte, dell’economia.

Lo spettatore, inoltre, potrà immergersi nel nuovo museo virtuale di Anas, ripercorrere la storia di Anas attraverso il documentario Rai “Strade – 90 anni di storia italiana” e il libro fotografico La strada racconta realizzato dall’agenzia Ansa. Poi l’animazione del Dj di Radio Italia, Mirko Mengozzi, e un cooking show dello chef Massimo Villani intratterranno il pubblico fino al tardo pomeriggio. Lo chef, sulle note musicali del Dj Mengozzi preparerà un piatto “da viaggio” con prodotti tipici sardi svelando alcuni segreti culinari e rispondendo alle curiosità dei visitatori.

Nella tappa di Olbia, c’è anche un altro importante momento musicale, legato sempre alla sicurezza stradale. Parte, infatti, il tour di alcuni dei partecipanti al contest musicale #buonmotivo realizzato nell’ambito della campagna omonima sulla sicurezza stradale, promossa da Anas e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in collaborazione con la Polizia di Stato per sensibilizzare gli utenti della strada sulle situazioni di pericolo. Il truck farà da palco all’esibizione dei due finalisti del concorso: il primo classificato, il giovane musicista e cantautore Giorgio Baldari di Roma con il brano inedito “La strada è di tutti”, il secondo classificato, Gianluca Pretorino con il brano “Scelgo te” e il vincitore del premio della critica, Marco D’Amati, con il brano “La Distrazione”.

