Dipendente del bar aggredisce il titolare a Porto Rotondo

I carabinieri, su richiesta di alcuni cittadini preoccupati perché stavano assistendo alla scena di violenza, ha dovuto inviare la pattuglia della stazione di Porto Rotondo presso un bar di quella località, perché un ex dipendente stava aggredendo il titolare dello stesso bar.

Giunta sul posto la pattuglia ha tentato di identificare G. G., 32enne di Senorbì (CA) il quale, probabilmente in stato di alterazione psico-fisica, vedendo che la pattuglia era mista, composta da un militare uomo e uno donna, ha colpito la donna probabilmente sottovalutando le capacità dei militari e venendo immediatamente immobilizzato ed accompagnato in caserma. Giunto presso la stazione di Porto Rotondo ha tentato nuovamente di colpire i carabinieri e a quel punto è stato bloccato definitivamente e dichiarato in arresto.

Nel corso della giornata odierna si è tenuta la direttissima e, dopo la convalida dell’arresto è stato rimesso in libertà.

