Inizia il casting per il film di Clooney.

Sardegna Film Commission, Lotus production, Reef studios e Geasar-Aeroporto Costa Smeralda hanno fissato le selezioni per domani venerdì 20 e sabato 21 aprile, negli uffici della Reef in via degli Inventori a Olbia. Per il casting si richiedono delle caratteristiche ben precise.

Si ricercano uomini e donne dai 18 ai 60 anni, di corporatura esile, giovani tra i 18 e i 25 anni, taglia 48/50 e disposti a tagliare barba e capelli per assumere un look militare; bambini e ragazzi maschi dai 12 ai 16 anni e bambini e bambine dai 6 ai 10 anni con carnagione e capelli chiari. Verranno totalmente scartate le persone con tatuaggi e capelli rasati, mentre saranno ben accetti giocatori di soft-air, medici, infermieri, membri di bande musicali e meccanici.

I provini si svolgeranno domani dalle 9 alle 18.30 e sabato dalle 9 alle 18. Le persone scelte dovranno garantire la loro disponibilità nel periodo delle riprese, dal 14 maggio al 21 luglio 2018.

La produzione si riserva di effettuare una preselezione all’ingresso. Per esigenze di produzione si prenderanno in considerazione unicamente le candidature provenienti dalle sole province di Olbia-Tempio Pausania, Nuoro e Sassari.

