Il compagno di Magdalena ascoltato dagli inquirenti.

Alla fine il tanto atteso interrogatorio ieri non c’è stato. Sarà oggi, con tutta probabilità. Il perchè lo ha spiegato, ieri sera, l’avvocato Giampaolo Murrighile, che assiste Marco Messina, il compagno di Magdalena Monika Jozwiak, la 39enne polacca volata dal quinto piano dell’hotel Panorama di Olbia, giovedì scorso. “Il mio assistito è rientrato a casa dopo il ricovero in ospedale, è molto scosso per quanto accaduto, domani (ieri ndr) ribadiremo al procuratore la piena e assoluta disponibilità a collaborare con le autorità per chiarire ogni aspetto di questa tragica vicenda”, ha fatto sapere all’agenzia di stampa Ansa il legale in serata.

Un interrogatorio cruciale per gli inquirenti, che servirà a chiarire le ultime ore prima della morte di Magdalena. Che cosa sia successo quella notte nella suite dell’albergo. Se veramente si sia tenuto un festino a base di alcol e stupefancenti, come avrebbero fatto intendere i risultati delle analisi del sangue. Dove si trovava Messina quando Magdalena è caduta giù dalla finestra.

Domande che gli inquirenti sottoporranno insieme al procuratore di Tempio Andrea Garau, che segue la vicenda. Messina si è detto da subito disposto a collaborare. Ed è per questo che questo faccia a faccia con gli investigatori, che in questi giorni hanno riempito un voluminoso fascicolo di riscontri e testimonianze sul caso, è fondamentale.

Non c’è ancora certezza, invece, sulla data dei funerali di Magdalena. Messina aveva manifestato anche la volontà di partecipare alle esequie. “Aspettiamo che la salma di Magdalena sia restituita alla famiglia in modo che possano essere celebrati i funerali – ha detto sempre all’Ansa l’avvocato Angelo Merlini, che tutela gli interessi della famiglia della donna -. Per il resto non possiamo che attendere gli sviluppi dell’inchiesta e gli eventuali provvedimenti che la Procura deciderà di assumere”.

(Visited 326 times, 3 visits today)