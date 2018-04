L’ex aeroporto di Venafiorita a Olbia è un immenso set cinematografico a cielo aperto. Una zona silenziosa e isolata poco distante dalla città trasformata in un grande set cinematografico. Location perfetta per la serie televisiva Comma 22 di George Clooney. Il celebre attore americano girerà una serie tv ambientata nella seconda guerra mondiale.

L’ex aeroporto di Venafiorita è parzialmente utilizzata dal Nucleo elicotteristi dei carabinieri, l’area comprende non solo la vecchia pista di atterraggio, ma anche diversi edifici al momento non utilizzati. Edifici molto vecchi e fatiscenti. Mura vecchie, finestre rotte con grosse inferriate, erba alta, elementi che possono rappresentare lo scontro e la battaglia della guerra.

Una zona ormai inaccessibile. Da diversi giorni l’area è stata bonificata dallo staff. La troupe si muove in gran segreto per evitare l’assalto dei fan. Quasi impossibile avvicinarsi ai luoghi dove verranno girate alcune scene chiave della serie televisiva. Transenne messe a disposizione dal Comune di Olbia. E un’auto, sempre dello staff, che a turno bloccano l’ingresso per i curiosi. La zona è completamente blindata per evitare qualsiasi tipo di anticipazione o notizia.