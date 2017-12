L’incidente avvenuto ieri al bivio di Orotelli.

La tragedia di Natale, dei due fratelli rimasti vittima ieri dell’incidente stradale al bivio di Orotelli, tocca anche Olbia. La madre di Matteo, 16 anni, e Francesco Pintor, 23 anni, è, infatti, una stimata funzionaria di Banca Intesa in città. Un lavoro che condivide insieme al marito, che è a capo dell’agenzia di Nuoro dello stesso istituto di credito. Nell’incidente è rimasto coinvolto anche il terzo fratello, Giovanni Pintor, 20 anni: si trova in ospedale, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Ferito anche il proprietario dell’auto, forse al volante, Alessandro Satta, un parente della famiglia.

La macchina sulla quale viaggiavano i quattro si è schiantata ieri contro il guard rail della statale 129 al bivio di Orotelli, finendo fuori strada. Un incidente terribile, nel quale i due fratelli sono morti sul colpo. Accertamenti sono ancora in corso da parte della Polstrada di Macomer e di Nuoro.