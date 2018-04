L’ultimo saluto a Omar.

Saranno celebrati mercoledì 11 aprile alle ore 16, nella Chiesa di Sant’Ignazio da Laconi, i funerali del giovane Omar Arrigoni morto a Londra il 18 marzo. Il giovane era nella capitale inglese da alcuni mesi, ma un malessere improvviso l’ha portato via. Non c’è stato nulla da fare.

I MESSAGGI DI DOLORE PER LA SCOMPARSA DI OMAR

Un ragazzo conosciuto e amato da tutti, anche per via del suo carattere solare. Una morte che ha sconvolto l’intera comunità di Olbia, ma soprattutto che ha segnato per sempre la vita alla famiglia. La cosa certa è che se n’è andato un ragazzo splendido. Un giovane che ha lasciato un vuoto incolmabile così all’improvviso.

