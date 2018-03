Il sogno di Gigi di essere in una puntata dei Simpson.

In questi giorni tutto il web ha parlato della sitcom animata statunitense che avrebbe inserito Gigi Datome tra i protagonisti di un episodio dei Simpson sul basket europeo. Ma la storia non è proprio andata così. La scorsa settimana il cestista olbiese, membro della Nazionale di Basket, Gigi Datome ha condiviso sui social un bellissimo disegno. Compare all’interno della casa del simpaticissimo Homer Simpson.

“Un sogno essere tra i protagonisti di un episodio dei Simpsons sul basket europeo! Vedermi seduto su quel divano è una gioia indescrivibile! Grazie anche a Rino Russo che mi ha disegnato dall’Italia!”, scrive Datome nella descrizione dell’immagine.

E’ bastato pochissimo e il web si è scatenato, condividendo con soddisfazione l’immagine. La foto è stata riprodotta in maniera quasi perfetta e ha fatto immaginare un imminente episodio dei Simpson con Gigi protagonista. L’immagine dell’artista Rino Russo è stata virale.

Oltre i fan tantissimi giornali sportivi e non solo hanno subito pubblicato la notizia che ha spopolato sul web. Ma poco dopo è stato lo stesso Gigi Datome a spiegare che per lui è e rimarrà solo un sogno, ringraziando comunque i suoi fan per l’affetto dimostrato.

