Una lezione sullo sviluppo della cultura del mare.

Il personale della Capitaneria di porto – Guardia costiera di Olbia è oggi, 11 aprile 2018, impegnato, presso L’istituto tecnico trasporti e logistica “M.Pira” di Siniscola, in occasione della “Giornata del Mare e Cultura Marinara” istituita dal nuovo codice della nautica da diporto in un’attività di informazione, formazione, divertimento, approfondimento, rispetto e consapevolezza.

L’insegnamento della cultura marinara è la finalità di questa iniziativa governativa realizzata tramite specifici progetti formativi promossa dal Miur con il corpo delle Capitanerie di porto, nonché attraverso gli Istituti tecnici-settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica.

“L’attenzione del Corpo in materia di protezione ambientale è sempre alta”, afferma il direttore marittimo di Olbia, Capitano di vascello Maurizio Trogu“soprattutto in funzione dello sviluppo di una cultura del mare inteso come risorsa culturale, scientifica, ricreativa ed economica tra le nuove generazioni”.

Viva partecipazione è stata notata dagli studenti coinvolti, che si sono dimostrati entusiasti di avvicinarsi ad una realtà un po’ distante dai libri e dai banchi di scuola. Inoltre, hanno mostrato vivo interesse per le attività della Capitaneria di porto – Guardia costiera, esternato dalle numerose domande e curiosità che sono emerse durante tutto l’arco della mattinata.

