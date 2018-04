Il turismo diventa “social” con Airbnb.

Gli arrivi di turisti nel 2017 a Cagliari e Olbia con Airbnb sono stati 70mila: 40mila nel capoluogo sardo e 30mila da 86 paesi nella città gallurese di Olbia. L’host tipico affitta per venticinque le notti a Olbia con un guadagno pari a 2.700 euro. Airbnb è una community che permette a chi ha una o più camere disponibili nella propria abitazione di affittarle ai viaggiatori che vogliono conoscere quella determinata città.

Attraverso un sondaggio, somministrato all’interno della community, la maggior parte degli ospiti ha dichiarato di averla scelta per poter vivere come una persona del luogo. Una buona fetta afferma che è più conveniente rispetto all’offerta turistica tradizionale. Oltre la metà comunica di aver speso presso attività locali quanto risparmiato in fase di prenotazione.

Airbnb è un modo di viaggiare molto più economico e social della classica sistemazione in hotel. Un modo di viaggiare che stimola i turisti e attira più persone della nostra terra.

