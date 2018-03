L’emozionante rito de “S’iscravamentu”.

Come da tradizione Olbia ha vissuto il momento più intenso della settimana di Pasqua: il rito de “S’iscravamentu” (Lo schiodamento ), la rievocazione della deposizione del Cristo dal supplizio della Croce.

Davanti ad una folla immensa e silenziosa e rispettosa si è consumato il rito nella parrocchia di San Paolo apostolo in Olbia. Il rito è stato organizzato dal parroco don Gianni Satta in collaborazione con la Confraternita della Santa Croce e la comunità.

Una grande folla di fedeli ha seguito il parroco nella solenne processione che è partita dalla chiesa, ha attraversato il centro storico della città passando per l’antica via La Marmora ed è risalita per il corso Umberto fino al rientro in chiesa.

La chiesa parrocchiale è stata invasa da una moltitudine di fedeli. Il racconto in lingua logudorese è stato letto dall’arcivescovo di Sassari Gian Franco Saba che ha presenziato una buona parte del rito per le vie del centro storico.

