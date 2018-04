Incendio in corso al centro.

Preoccupante incendio in un appartamento al primo piano di un condominio di via Marmilla n.24, 26 e 28 a Olbia.

Sul posto i Vigili del Fuoco, gli agenti della polizia locale e il 118. Momenti di tensione dati anche da forte fumo nero e il rumore di una forte esplosione. La strada è chiusa per motivi di sicurezza. Per ora pare non ci siano feriti. Dalle prime indiscrezioni pare che la causa dell’incendio sia una bombola esplosa che ha fatto partire le fiamme. E dal primo piano le fiamme si sono estese sino al terzo piano con danni lievi. I danni maggiori sono al primo piano.

Sembrerebbe che all’interno dell’appartamento, dove è esplosa la bombola, fosse presente una bambina che è stata tratta in salvo da un passante S.C., 49 anni, olbiese con una grande coraggio. Ha visto le fiamme ed è entrato nel palazzo, l’ha salvata ma è stato scaraventato a terra senza grandi ferite. Un gesto di grande senso civico.

In corso degli accertamenti da parte del reparto della Scientifica dei carabinieri di Olbia.

