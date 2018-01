Si sta analizzando la qualità dell’aria nei locali.

L’incendio che qualche giorno fa ha interessato il capannone di via Giordania in zona industriale di Olbia ha coinvolto il centro di smistamento della posta che si trova nello stesso edificio. Attualmente i dipendenti non possono svolgere le proprie attività all’interno degli uffici.

“Comune di Olbia, Assl e Poste Italiane stanno lavorando sinergicamente per risolvere la situazione nel minor tempo possibile. – afferma il sindaco di Olbia Settimo Nizzi – Sia le strutture locali che quelle regionali si stanno occupando della questione e ringrazio la dottoressa Pierantoni, responsabile del recapito Poste Italiane per la Sardegna, per la preziosa collaborazione. La Assl sta analizzando in queste ore la qualità dell’aria all’interno dei locali”.

Infine, l’invito rivolto agli olbiesi: “Ci scusiamo con i cittadini per eventuali ritardi nella ricezione della posta e chiediamo loro di avere un po’ di pazienza: è fondamentale tutelare la salute dei lavoratori che torneranno in servizio non appena la situazione sarà rientrata e la Assl darà il nulla osta”.