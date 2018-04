Subito intervenuti i Vigili del fuoco.

Incendio, nella notte, a Olbia, in via Barcellona. Per cause ancora in corso di accertamento un furgone, di proprietà di un venditore ambulante, molto noto nella zona, ha preso fuoco.

Erano circa le 23 passate, quando i residenti hanno notato del fumo provenire dalla strada. Subito la richiesta di intervento arrivata ai Vigili del fuoco di Olbia. Le operazioni di spegnimento sono durate alcune ore sul posto la squadra 7A.

Ma è sulle cause che adesso si indaga. I carabinieri insieme agli esperti dei Vigili del fuoco stanno verificando se, all’origine del rogo, potesse esserci stata un’azione dolosa. L’incendio al furgone di via Barcellona riporta alla memoria l’altro attentato incendiario avvenuto, nei giorni scorsi a Berchiddeddu ad un furgone del panificio. In questo caso non ci sono stati dubbi sull’origine dolosa delle fiamme.

