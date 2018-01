Vigili del fuoco di Olbia sul posto per domare le fiamme.

Un incendio si è sviluppato questa sera, poco dopo le 18, vicino alla discarica di Spiritu Santu, fuori Olbia. Al momento non si hanno maggiori dettagli, se non che hanno preso fuoco dei cumuli di compost. Sul posto sono al lavoro i Vigili del fuoco di Olbia e i barracelli. La pericolosità dell’incendio è accentuata dal forte vento di maestrale, che si sta abbattendo su Olbia e la Gallura. Fortunatamente nelle vicinanze non ci sono case.