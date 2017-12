L’incendio ieri sera intorno alle 21.

Ha preso fuoco improvvisamente, intorno alle 21 di ieri, un magazzino di una villa a Punta Lada, a Porto Rotondo. Il magazzino conteneva attrezzi usati dai giardinieri e dagli operai per l’ordinaria manutenzione. In poco tempo le fiamme hanno distrutto la struttura e danneggiato anche un gommone.

A dare l’allarme il personale di guardia alla villa. I Vigili del Fuoco di Olbia, arrivati sul posto, hanno delimitato rapidamente le fiamme, evitando che il rogo potesse estendersi ulteriormente. Non si capiscono ancora le cause, anche se al momento non è stato trovato niente che faccia pensare al dolo.