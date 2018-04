L’incidente ieri mattina nella parte bassa di Corso Umberto.

Cade dalla carrozzina in Corso Umberto mentre fa un giro con i familiari alla manifestazione “Olbia in fiore”. Il fatto, avvenuto ieri mattina e documentato anche dal quotidiano La Nuova Sardegna, avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Una lastra sconnessa nella pavimentazione, in prossimità dell’ex ristorante Gallura, ha fatto cadere una ragazza disabile dalla sua carrozzina.

La donna ha sbattuto la testa sul granito e per alcuni istanti è rimasta paralizzata per terra in stato di choc. Ad aiutarla a rialzarsi, oltre ai parenti che erano con lei, anche i commercianti. Secondo il racconto dei presenti, la ragazza è volata dalla carrozzina senza avere nessuna possibilità di proteggersi. Solo il caso ha voluto che non si sia fatta niente di grave.

