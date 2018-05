L’incidente questa mattina in via Roma a Olbia.

Un pedone è stato investito da un’auto, questa mattina, verso le 10,30, in via Roma a Olbia. Si tratta di un anziano di 82 anni, A.M., originario di Buddusò, ma residente a Olbia. L’uomo è caduto per terra e ha sbattuto la testa. È stata trasportato in ospedale: si tratta di un forte trauma, ma non in pericolo di vita. I soccorsi sono stati effettuati dal 118, mentre la polizia locale sta cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.

