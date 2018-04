Per tre martedì all’Olbia Expo.

A partire dal 22 Maggio, per tre martedì consecutivi, all’Olbia Expo (via Porto Romano, 6) dalle ore 16 alle 18, si terrà una nuova attività organizzata dall’Osservatorio permanente sulla dispersione scolastica. Si tratta di incontri sul tema “Scuola e genitorialità: riflessioni e scelte educative”.

Così commenta l’iniziativa l’assessore alla cultura Sabrina Serra: “La modernità sta cambiando profondamente il rapporto tra genitori e figli. Con questo ciclo di incontri vogliamo dare un sostegno concreto ai genitori per aiutarli a capire quale sia il modo corretto e migliore per sostenere il percorso di crescita”.

Tutti gli eventi saranno tenuti dal Dott. Massimo Porta, Psicologo-Psicoterapeuta, Giudice Onorario del Tribunale per i Minorenni di Cagliari, Referente della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva ATC di Cagliari. “La staffetta della vita” è il titolo del primo incontro che si terrà martedì 22 maggio: si rifletterà su come si struttura l’accudimento genitoriale in base alla propria storia.

Martedì 29 Maggio “Noi siamo il suo mondo: attaccamento e accudimento genitoriale come base per la costruzione della sua identità personale e della sua autonomia futura”. Il 5 giugno l’ultimo appuntamento “Il suo futuro è oltre noi”, verterà sulla genitorialità sociale e l’importanza della condivisione e della funzione genitoriale con gli insegnanti e la comunità.

