L’inseguimento ieri sera per le vie di Olbia.

Spettacolare inseguimento ieri sera, verso le 20,30, nelle vie di Olbia. Un’auto, guidata da un giovane, per motivi ancora sconosciuti, non si è fermata all’alt della polizia, che stava eseguendo alcuni controlli in via Vittorio Veneto.

Un gesto incomprensibile, che ha fatto scattare il protocollo di sicurezza. Si è levato così anche un elicottero dei carabinieri, mentre le pattuglie della polizia hanno iniziato l’inseguimento. Il giovane si è infilato con l’auto in piazza Etna, ha bruciato un semaforo e preso alcune vie in divieto di accesso.

La pattuglia è riuscita a raggiungere, comunque, l’automobilista, l’ha identificato e proceduto con la denuncia. Mentre sono in corso accertamenti sul motivo della folle corse.

