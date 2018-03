L’inseguimento a folle velocità nelle strade di Olbia.

Gli era già stata sospesa la patente per sei mesi per guida in stato di ebbrezza. Ma invece di seguire la procedura per riaverla, presentandosi davanti alla commissione medica, come avrebbe dovuto, ha deciso di fare di testa sua, continuando a guidare la sua auto, un’utilitaria, come se nulla fosse.

Ecco perchè l’altra sera, alla vista della pattuglia della polizia stradale, che gli intimava l’alt in via Barcellona, A.B., 31 anni di Olbia, ha premuto il piede sull’acceleratore a più non posso. Ne è nato quel rocambolesco inseguimento per le strade della parte ovest della città, fatta di divieti infranti, semafori bruciati e con il rischio di fare davvero male a qualche passante.

Anche un elicottero dei carabinieri si è alzato in volo in supporto delle pattuglie della polizia. Alla fine il giovane è stato fermato in via Lotti, sempre in zona via Barcellona. Dopo il controllo, gli agenti hanno capito subito tutto: era di nuovo ubriaco al volante e senza patente. E’ stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, resistenza e oltraggio a pubblico e di tutte le infrazioni commesse. Adesso rischia la revoca della patente per almeno 3 anni e una bella multa.

