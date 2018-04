L’istituto europeo del Design in trasferta a Olbia: open day per i futuri creativi

Appuntamento il 19 aprile dalle 10 alle 14.

Porte aperte a Olbia il 19 aprile con il primo open day organizzato da IED Cagliari per i futuri creativi e i professionisti alla ricerca delle nuove forme del design. Un’occasione unica per vivere e conoscere da vicino i percorsi di formazione triennali fashion design, product design, interior design, media design e il mondo IED.

IED Cagliari va in trasferta a Olbia per il primo open day fuori sede. Il 19 aprile dalle 10 alle 14 all’Hotel Double Tree by Hilton (via Isarco, n. 5/7) lo staff costituito dai docenti e dagli studenti e dal team degli advisor sarà a disposizione degli studenti, delle scuole, dei genitori e degli aspiranti designer per fornire tutte le informazioni sull’offerta formativa per l’anno accademico 2018-19. Una iniziativa nata per venire incontro a tutti coloro che per via della distanza e degli impegni di studio o lavorativi non hanno la possibilità di recarsi nel capoluogo sardo per poter conoscere da vicino i corsi triennali e prendere parte agli eventi organizzati a Villa Satta. Un primo passo in vista della prossima attivazione a Olbia di un apposito sportello informativo IED Cagliari, dedicato al centro e al nord della Sardegna.

Dopo i saluti di benvenuto e la presentazione del programma a cura della direttrice IED Cagliari Monica Scanu, i partecipanti saranno trasportati nell’affascinante mondo della moda con uno dei giovanissimi protagonisti tra i più apprezzati del momento: Umberto Sannino. Fashion stylist e docente IED di Cagliari e Milano – ha collaborato con importanti Maison come Ballantyne, Costume National, e per svariati progetti freelance, Moda Operandi, Ermenegildo Zegna, consulente per Taschen e Art Director per Noplace Magazine, porterà ai futuri creativi e ai professionisti olbiesi (e non solo) la sua esperienza formativa, professionale, culturale e relazionale. Tutto ciò che nutre gli occhi, la sua idea di stile, gli stimoli, la sua curiosità e il suo stato d’animo sarà raccontato da uno dei “trendsetter” più sofisticati, in questa giornata di orientamento dedicata alla città di Olbia, al centro e al nord Sardegna. Sannino illustrerà inoltre ai ragazzi e alle ragazze interessati al corso di fashion design quali possano essere gli sbocchi professionali a livello nazionale e internazionale.

Come sempre i veri protagonisti dell’Open Day saranno gli studenti dell’Istituto Europeo di Design che porteranno le proprie testimonianze sull’esperienza formativa, professionale e umana e insieme al team scolastico anche un po’ di mondo “made in IED Cagliari” e le atmosfere suggestive della splendida sede in stile liberty e del suo parco, Villa Satta. “Molto felice di essere nella mia città natale per il primo Open Day dedicato al Centro e Nord Sardegna. Lo IED si sposta per la presentazione dei suoi corsi triennali, tutti riconosciuti dal Miur, e per dare nuove opportunità formative e professionali a tutti coloro che parteciperanno all’evento e che non hanno avuto finora la possibilità di raggiungerci a Cagliari, a Villa Satta” sottolinea Monica Scanu, direttrice IED Cagliari.

L’Open Day è un’occasione unica per conoscere l’offerta formativa di IED, incontrare lo staff, gli studenti e i loro progetti, scoprire l’approccio IED, fondato sul valore della cultura, della passione, dell’impegno e sull’importanza dell’abilità pratica.

L’evento a Olbia è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita. Il 19 aprile è anche l’ultimo giorno utile per iscriversi con lo sconto del 15% sulla retta di frequenza (Very Early Bird).

