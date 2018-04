Il programma.

Lab Boat, il laboratorio scientifico in barca a vela curato dal CRS4 con il sostegno della Fondazione di Sardegna, dopo aver lasciato il porto di Cagliari, è sbarcato a Olbia il 27 aprile per vivere fino a sabato 28 aprile due giornate dedicate alla ricerca economica in campo turistico, grazie alla collaborazione con l’Università di Sassari.

Nei locali dell’Aeroporto, sede del Polo universitario di Olbia dell’ateneo turritano, ricercatori e ricercatrici dell’Università di Sassari e del CRS4 daranno vita ad attività seminariali e laboratoriali dedicate agli allievi delle scuole medie e superiori e aperte al pubblico. Hanno caratterizzato la mattinata di venerdì le conferenze sui flussi turistici analizzate tramite Google trends, la ricerca della felicità in viaggio, il settore della nautica (tra tasse rifiuti e posti barca), i business game del corso in gestione delle imprese e marketing del turismo (Laurea in Economia e Management del Turismo), l’enoturismo, il progetto “Top500” sullo stato di salute delle principali aziende sarde.

Si prosegue sabato 28 aprile dalle 9 alle 11 con i laboratori per tutti allestiti nel porto turistico Marina di Olbia (via Piovene 8, Sa Marinedda). L’anidride carbonica, da problema a risorsa, sarà l’argomento del primo seminario; seguirà “Metti in gioco la mente, guarda il sole, misura del tempo”: osservare, ragionare, provare, toccare, sperimentare dal vivo il magico mondo della matematica e della fisica sono gli obiettivi dei giochi che saranno proposti al pubblico. Le stesse attività saranno replicate dalle 11 alle 13.

