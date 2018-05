Iniziano i lavori di manutenzione.

È partita questa mattina l’opera di manutenzione del canale di via Galvani, disposta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Settimo Nizzi, per rendere Olbia sempre più sicura. L’intervento di questa mattina ha visto impegnati i volontari della protezione civile di San Pantaleo. Una squadra al lavoro in tempi brevissimi per mettere in sicurezza il canale.

Mentre ieri il sindaco ha annunciato, che non appena le strade si saranno asciugate, si procederà con un’opera di manutenzione sia in città che nell’agro per il manto stradale. Il comune si impegna a rimediare al dissesto stradale con l’enorme quantità di buche venute a crearsi a margine della straordinaria ondata di maltempo degli ultimi giorni, con costanti precipitazioni piovose.

Sono però ore di attesa perché anche per le prossime ore, anche se in quantità più lievi rispetto ai giorni scorsi, si annunciano ancora piogge. Infatti, proseguirà anche per oggi il presidio notturno sino alle 7.00 del mattino da parte degli agenti della polizia locale di Olbia.

