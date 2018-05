Le dichiarazioni del sindaco Settimo Nizzi

“Il bollettino meteo emanato dalla Protezione civile in data odierna ha declassato ulteriormente l’allerta a ordinaria (gialla) per il 5 maggio. Continueremo comunque il pattugliamento anche per la nottata di oggi, sino alle 07 del domani mattina”.

“Ringraziamo ancora una volta i nostri concittadini per la collaborazione e li invitiamo a fare attenzione alle fake news che, purtroppo, anche in momenti critici vengono diffuse, specialmente sui social network“. Le notizie ufficiali sono costantemente pubblicate nel sito ufficiale del comune di Olbia e sulla pagina facebook del sindaco Settimo Nizzi.

“Nei prossimi giorni, non appena le strade si saranno asciugate, procederemo con un’opera di manutenzione sia in città che nell’agro”.

(Visited 70 times, 70 visits today)